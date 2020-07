Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Sachbeschädigung an Schule

Am Montag, 20. Juli 2020, gegen 23.47 Uhr, kam es in der Overbergstraße bei einer dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Drei bislang unbekannte Täter warfen die Fensterscheiben zu einem Abstellraum des Schulgebäudes ein. Als die Täter bemerkten, dass Zeugen sie entdeckt hatten, flüchteten diese in Richtung Asternweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden der Täter. Es soll sich um männliche, jugendlich aussehende Personen gehandelt haben. Eine Person wurde beschrieben als ca. 190cm groß mit schulterlangen Haaren. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 150 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Montag, 20. Juli 2020, gegen 17.42 Uhr, kam es auf der Straße Moorweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Kleintransporter-Fahrer aus Vechta befuhr den Moorweg in Richtung Bundesstraße 69. In einer Linkskurve kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem PKW gegen einen Baum. Der PKW kam in einem Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieb aber nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Da während der Unfallaufnahme für die Polizeibeamten der Verdacht bestand, dass der 61-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte, wurde eine Blutprobe entnommen. Ob dieser zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles unter Alkoholeinfluss stand, wird das ausstehende Blutergebnis zeigen. Die Ermittlungen dauern an.

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 18. Juli 2020, zwischen 11.45 Uhr und 15.00 Uhr, kam es in der Kreuzstraße im Bereich eines dortigen Wendehammers zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf bislang unbekannter Weise einen am Straßenrand stehenden Metall-Zaun, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 20. Juli 2020, gegen 17.00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Lindenstraße/ Wicheler Straße/ Schellohne ein Verkehrsunfall. Ein wartepflichtiger 71-jähriger PKW-Fahrer aus Diepholz beabsichtigte von der Wicheler Straße nach rechts auf die Lindenstraße aufzubiegen. Hierbei übersah dieser einen von rechts kommenden 61-jährigen Fahrradfahrer aus Lohne. Dieser befuhr entgegengesetzt der Fahrtrichtung den Radweg entlang der Lindenstraße. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrradfahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wiesen Sachschäden auf. Der Gesamtschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Dinklage- Diebstahl aus PKW und aus Wintergarten

Am Sonntag, 19. Juli 2020, zwischen 04.14 Uhr und 04.16 Uhr, kam es in der Straße Höner Kirchweg zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter, männlicher Täter entwendete Bargeld aus einem unverschlossenen Skoda Octavia, welcher vor einem Wohnhaus abgestellt war. Zudem suchte der Täter einen Wintergarten auf und entwendete aus diesem ebenfalls Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Holdorf- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Samstag, 18. Juli 2020, 12.00 Uhr, und Sonntag, 19. Juli 2020, 16.00 Uhr, kam es in der Große Straße zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei. Ein unbekannter Täter besprühte das Schaufenster eines Haushaltsgeschäfts mit schwarzer Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-1536) entgegen.

Bakum- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Donnerstag, 16. Juli 2020, und Freitag, 17. Juli 2020, 10.30 Uhr, kam es in der Harmer Straße auf dem Parkplatz einer dortigen Gaststätte zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube eines VW Golf in der Farbe anthrazit. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

Damme- Sachbeschädigung an Kindertagesstätte

Zwischen Freitag, 17. Juli 2020, 15.00 Uhr, und Montag, 20. Juli 2020, 13.00 Uhr, kam es in der Josefstraße bei einer dortigen Kindertagesstätte zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten zwei Fenster der Kindestagesstätte, sodass Sachschäden in Höhe von ca. 500 Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

