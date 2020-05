Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto contra Pedelec - 54-Jähriger schwer verletzt

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein 54 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Donnerstag (21.05.2020) in der Straße Otto-Hirsch-Brücken von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein 34 Jahre alter Hyundai-Fahrer war gegen 22.00 Uhr in der Straße am Mittelkai in Richtung Mettingen unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Straße Otto-Hirsch-Brücken nach rechts in Richtung Hedelfingen abbiegen. Dabei nahm er dem 54-Jährigen, der mit seinem Pedelec in der Straße Otto-Hirsch-Brücken in Richtung Hedelfingen unterwegs war, die Vorfahrt. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgen den 54-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus.

