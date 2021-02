Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Güttingen, Lkrs. KN) Arbeitsunfall (04.02.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Schwere Verletzungen hat am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein 24-jähriger Arbeiter auf einer Baustelle in Güttingen erlitten. Der Mann war von einem Gerüst an einem Rohbau aus ca. 6 m Höhe gestürzt. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Notarzt brachte ihn der Rettungsdienst zu weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

