Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer kollidiert mit Auto (04.02.2021)

Konstanz (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr auf der L220 beim Kreisverkehr in Richtung Dettingen / Litzelstetten ereignet hat, ist ein 49-jähriger Radfahrer von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Eine 86-jährige Frau war gegen 17.00 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Landesstraße in Richtung Litzelstetten unterwegs, als sie kurz nach dem Kreisverkehr mit dem Radfahrer kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen war der 49-Jährige mit seinem Rennrad auf dem Radweg in Richtung Konstanz unterwegs, hielt vor dem Überqueren der Fahrradfurt jedoch nicht an, sondern missachtete die Vorfahrt der Ford-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß zog sich der Radfahrer mehrere Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von über 1.000 Euro.

