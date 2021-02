Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Radmuttern am Auto gelöst (03.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Radmuttern an einem Auto gelöst haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstagfrüh und Mittwochabend in der Hammerstattstraße. Die Täter lockerten an einem geparkten Dacia Logan die Radmuttern beider Hinterräder, was der Besitzer des Autos am Mittwoch gegen 19 Uhr bemerkte. Die Polizei sucht Zeugen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

