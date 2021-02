Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Parkplatzrempler - Polizei sucht Unfallverursacher 2.2.21

Rottweil (ots)

In der Kameralamtsgasse hat ein unbekannter Autofahrer am vergangenen Dienstag einen weißen Renault Megane touchiert und einen Schaden an der Karosserie in Höhe von 1500 Euro hinterlassen, bevor er davonfuhr. Von dem Verursacher fehlt jede Spur. Die Polizei Rottweil bittet um Hinweise zu dem Rempler, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken entstanden ist, unter 0741 477-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell