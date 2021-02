Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mit Wucht ins Toyota-Heck 4.2.21

Rottweil (ots)

Recht heftig ist am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr auf der B462 ein VW Golf-Fahrer ins Heck eines Toyota gefahren. Dabei entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von rund 8000 Euro. Der 70-jährige Fahrer des Toyota musste im Ortsteil Hochwald hinter einem Auto anhalten, weil dieser nach links abbiegen wollte. Der 61-jährige Golf-Fahrer erkannte dies zu spät und krachte aufgrund kurzer Unaufmerksamkeit dem Kompaktwagen ins Heck. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Golf-Fahrer muss mit einem Bußgeld rechnen.

