Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 bei Epfendorf, Lkrs. RW) Dieb schlaucht Lastwagentank leer 4./5.2.21

Epfendorf (ots)

Recht dreist machte sich ein Unbekannter auf dem Autobahnparkplatz Harthausen an einem geparkten Sattelschlepper zu schaffen. Er schlauchte rund 350 Liter Dieselkraftstoff aus dem zuvor ausgebrochenen Tank ab, ohne dass der Fahrer, der in der Kabine schlief, etwas davon mitbekam. Erst nachts um zwei Uhr bemerkte der 36-Jährige, dass die Tankreserve leuchtete. Daraufhin sah er den aufgebrochenen Tankdeckel. Von dem Dieb fehlt bislang jede Spur. Wie der Diebstahl von dem Dieselkraftstoff vonstattenging, ist auch für die Polizei noch unklar. Weitere geparkte Fahrer von Lastwagen, die in der Nähe parkten und von der Polizei befragt wurden, bemerkten nichts von dem Diebstahl. Die Autobahnpolizei Rottweil bittet um weitere Hinweise zu dem Fall unter Telefon 0741 34879-0.

