Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin streift Gegenverkehr und fährt davon (04.02.2021)

Schonach (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat eine unbekannte Autofahrerin am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Triberger Straße. Eine junge, dunkelhaarige Frau fuhr mit einem roten Kleinwagen an einem haltenden Linienbus vorbei und streifte einen entgegenkommenden Opel am Außenspiegel. Die 31-jährige Opel-Fahrerin hielt an, nicht jedoch die Fahrerin des roten Kleinwagens. Sie setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden am Opel in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zur Gesuchten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg, Telefon 07722 916071-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell