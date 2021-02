Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) SMS Abzocke am Handy (04.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mit einer SMS-Betrugsmasche haben Betrüger in Villingen-Schwenningen am Donnerstag zugeschlagen. Sie verschickten an zwei Handybesitzer eine SMS mit dem Inhalt, dass ihnen Pakete zugestellt werden. Um deren "Versand" zu bestätigen, sollten die Angeschriebenen einen beigefügten "Bestätigungslink" in der SMS anklicken. Die Benutzung des betrügerischen Links führte jedoch nicht zum Versand eines Pakets, sondern dazu, dass die Ganoven über 400 SMS auf Kosten der Handybenutzer versenden konnten. Eine Abrechnung der SMS erfolgte dann über die Rufnummer der Opfer, wodurch ihnen ein erheblicher finanzieller Schaden entstand.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und weist zur Vermeidung solcher SMS-Fallen darauf hin, auf Mobiltelefonen immer eine Antivirensoftware installiert zu haben. Kommt es dennoch zu einem Betrug, sollten sich die Opfer sofort mit ihrem Provider und der Polizei in Verbindung setzen.

Weitere Hinweise gibt es auf den Internetseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de

