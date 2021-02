Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendlicher in Bus eingeschlossen (04.02.2021)

St. Georgen (ots)

Einen Fahrgast übersehen hat ein Busfahrer am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 62-jähriger Busfahrer fuhr an eine Endhaltestelle und informierte seine Fahrgäste, dass sie aussteigen müssen. In der Annahme, dass alle ausgestiegen sind, schloss der Mann den Linienbus ab und machte Pause. Ein 16-jähriger Fahrgast hatte die Durchsage des Busfahrers nicht mitbekommen, da er Musik über Kopfhörer hörte. Über sein Handy verständigte er die Polizei als er bemerkte, dass er im Bus eingeschlossen war. Die Beamten verständigten den Fahrer, der den jungen Mann aus seiner misslichen Lage befreien konnte.

