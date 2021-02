Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brand in Absauganlage 4.2.21, 9.30 Uhr

Konstanz (ots)

In einem Lackierungsunternehmen in der Stickerinnenstraße ist es am Donnerstagmorgen in der Absauganlage zu einem Brand gekommen.Starker Rauch quoll kurzzeitig aus dem Abluftschacht und war weithin sichtbar. Da zunächst eine Explosionsgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, musste der Betrieb geräumt werden. Zudem trat Feinstaub aus dem Gebäude aus. Die Polizei sperrte sicherheitshalber die Zugangsstraße ab. Die Feuerwehr Konstanz löschte rasch den Brand und lokalisierte die Brandausbruchstelle. Die Polizei Konstanz nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Sie schließt zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht aus, dass der Brand durch Arbeiten einer Fremdfirma mit einem Trennschleifer verursacht wurden. Ein Sachverständiger wurde in die weiteren Untersuchungen einbezogen. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

