POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Trickdieb stiehlt Armbanduhr

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Kauflandparkplatz P1 in Bietigheim hat ein jüngerer Mann am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr eine 87-jährige Frau in deren Auto angesprochen und um Kleingeld für einen Automaten gebeten. Als sie dieser Bitte nachkommen wollte und einige Münzen aus ihrer Geldbörse suchte, griff der Unbekannte ihr unvermittelt an den linken Arm. Die Frau verbat sich dieses Verhalten zwar, bemerkte aber erst später, dass ihr der Mann unbemerkt ihre goldene Armbanduhr der Marke "Tissot" abgenommen hatte.

