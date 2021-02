Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schiltach (Lkr. Rottweil) CDs aus Auto gestohlen (04.02.2021)

Schiltach (ots)

Ein unbekannter Täter hat sich in der Nacht auf den heutigen Donnerstag Zugang in einen in der Schramberger Straße, Höhe Hausnummer 24, geparkten Pkw verschafft und daraus rund 20 CDs im Wert von etwa 200 Euro gestohlen. Aufbruchspuren konnten am Wagen nicht festgestellt werden. Personen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu informieren.

