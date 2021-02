Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in ein Wettbüro (04.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Einbruch in ein Wettbüro in der Mutzenbühlstraße begangen. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude und stahlen einen vierstelligen Bargeldbetrag aus einer Kasse. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

