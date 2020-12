Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trichtingen

Landkreis Rottweil) Unbekannter bricht in Schule ein (01.12.-07.12.2020)

Epfendorf-TrichtingenEpfendorf-Trichtingen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde ist im Zeitraum vom 01. Dezember bis zum 07. Dezember ein unbekannter Täter gewaltsam in die Schlichenklammschule eingedrungen. Über ein Fenster an der nördlichen Gebäudeseite stieg er in das Innere der Schule. Entwendet wurde nichts, es entstand jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

