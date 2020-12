Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei stellt Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest 5.-11.12.20

RottweilRottweil (ots)

Die Polizei in Rottweil hat in den letzten Tagen bei ihren Kontrollen in der Kernstadt vereinzelt Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt. Von 175 kontrollierten Personen seit dem letzten Wochenende sind 20 Betroffene beanstandet worden. Überwiegend wurden trotz der zunehmend angespannten Situation Masken nicht oder nicht richtig getragen oder Verstöße gegen den Mindestabstand festgestellt. In allermeisten Fällen blieb es bei mündlichen Verwarnungen, weil den Äußerungen der kontrollierten Personen zufolge oft die örtliche Vorschriftenlage nicht bekannt war oder es sich um Nachlässigkeiten beim Tragen des Mundschutzes handelte. Die Menschen verhielten sich bei den belehrenden Hinweisen durch die Polizei durchweg aber sehr einsichtig. Es zeigte sich bei den Überwachungen aber auch, dass die Teilnahme an Veranstaltungen, wie einem Glühwein-To Go-Ausschank, sehr schnell problematisch und teuer werden kann. Am vergangenen Mittwoch sind Gäste eines Weinausschanks angezeigt worden, weil sie dort zusammenstanden und aus drei Haushalten stammten. Sie erwarten nun ein Bußgeld, denn private Treffen sind seit 1. Dezember nur noch aus maximal zwei Haushalten zulässig. Die weit überwiegenden Gäste der Aktion hielten sich jedoch an die Vorschriften. Die Polizei hat den Auftrag, die Einhaltung der Anordnungen zu überwachen und wird dies auch in den nächsten Tagen konsequent in Rottweil und anderen Gemeinden tun.

