FW-BN: Ausgelöste Brandmeldeanlage in der LVR Klinik - Brand in einem Patientenzimmer Bonn-Nordstadt, 22.04.2020, 21:06 Uhr

In den Abendstunden des 22.04.2020 wurde die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst durch die Brandmeldeanlage der LVR Klinik alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle, konnten an der Brandmeldeanlage zwei ausgelöste Melder festgestellt werden. Die vorgehenden Einsatzkräfte wurden durch eine Pflegekraft darauf hingewiesen, dass es auf der betreffenden Station zu einer Rauchentwicklung gekommen sei. Die 15 Patienten sowie die Pflegekräfte hätten die Station bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen und seien auf anderen Stationen untergebracht worden. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass es zu einem Brand in einem Patientenzimmer gekommen war. Zwei Trupps unter Atemschutz bekämpften mit Kleinlöschgeräten den Brand eines Bettes sowie verschiedener Kleidungsstücke. Parallel dazu wurde eine Abluftöffnung geschaffen und die Station mittels Elektrolüfter vom Rauch befreit. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen an die Haustechnik und die Polizei übergeben. Im Einsatz waren der Führungsdienst (A- und B-Dienst), die Löscheinheiten der Feuerwache 1 und 2, der ABC Erkunder, der Pressesprecher sowie Notarzt- und Rettungsdienst. Die Feuerwache 1 wurde während der Einsatzmaßnahmen durch die Löscheinheit Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr Bonn besetzt. Im Einsatz waren insgesamt 45 Einsatzkräfte.

