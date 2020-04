Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer in Beueler Krankenhaus

Bonn- Beuel, 16.04.2020, 14:59 Uhr Am Dienstagnachmittag wurde die Bonner Feuerwehr zu einem Feuer in ein Beueler Krankenhaus alarmiert. Mitarbeiter und Anwohner meldeten Flammen und Rauch auf einem Balkon im 3.OG des Gebäudes. Das Klinikpersonal hatte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr Löschmaßnahmen eingeleitet. Es brannte Wärmedämmung der Fassade. Unter Atemschutz wurden die Löschmaßnahmen fortgeführt und Teile der Wärmedämmung freigelegt. Durch das besonnene Handeln des Klinikpersonals konnte eine Rauchausbreitung auf andere Teile der Station verhindert werden. Vorsorglich wurden zehn Patienten von der betroffenen Station intern verlegt. Die an den Balkon angrenzenden Patientenzimmer wurden durch die Feuerwehr mit einem elektrobetriebener Lüfter ventiliert. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Löscheinheiten aus Beuel und der Innenstadt, der Führungsdienst sowie ein Rettungswagen zum Eigenschutz. Die mit alarmierten Kräfte der freiwilligen Feuerwehr konnten den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte vor Ort.

