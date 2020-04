Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall/Bonn-Mehlem, 19.04.2020, 13:09 Uhr

Bonn (ots)

Am Sonntag, den 19.04.2020 befuhr eine 36-jährige Fahrerin die Gernotstrasse in Bonn. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der Straße ab und stieß frontal gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Dabei wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste von der Feuerwehr, bis zum Eintreffen des Notarztes, erstversorgt werden. Nach der ärztlichen Versorgung wurde die Patientin in ein Krankenhaus gebracht. Es waren keine weiteren Personen im Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Führungsdienst

Horst Neffgen

Telefon: +49 228 7170

www.bonn.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell