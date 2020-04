Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Umgestürzter LKW auf der BAB 565 - Fahrer konnte sich unverletzt retten

22.04.2020, Bonn-Auerberg, Bundesautobahn 565 in Fahrtrichtung Koblenz Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 565 ist heute Nachmittag ein LKW umgestürzt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte sich der Fahrer eigenständig befreien. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Nach Sichtung des LKW-Fahrers durch den mitalarmierten Rettungs- und Notarztdienst konnte dieser unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben. Nach umfangreicher Erkundung handelte es sich um einen Alleinunfall des LKW. Durch die Feuerwehr waren keine weiteren Einsatzmaßnahmen notwendig, die Einsatzstelle wurde an die Autobahnpolizei übergeben. Im Einsatz war der Führungsdienst, die Rüst- und Löscheinheit der Feuerwache 1, 1 HLF der Feuerwache 2 sowie Notarzt- und Rettungsdienst.

