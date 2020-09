Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Biker bei Unfall getötet

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch bei Riedlingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 57-Jähriger gegen 15 Uhr mit seiner Honda von Heudorf in Richtung Riedlingen. Der Motorradfahrer habe unterwegs überholt, obwohl ein VW entgegenkam, so die Erkenntnisse der Ermittler. Auto und VW stießen frontal zusammen. Der 57-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Die Autofahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die 67-Jährige in eine Klinik. Die Notfallseelsorge kümmerte sich an der Unfallstelle um Bekannte des Verstorbenen. Für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge gegen 17 Uhr war die Landstraße gesperrt. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro.

++++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell