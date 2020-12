Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen-Wangen, Landkreis Konstanz) Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall (10.12.2020)

Öhningen-Wangen, Landkreis KonstanzÖhningen-Wangen, Landkreis Konstanz (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist eine mit über zwei Promille erheblich betrunkene Autofahrerin am Ortseingang von Wangen über eine Verkehrsinsel gefahren und hat hierbei ein Verkehrszeichen sowie das benutzte Auto beschädigt. Im weiteren Verlauf fuhr die 55-jährige Frau mit dem beschädigten Citroen noch bis zur Ortsmitte Wangen, wo der Wagen schließlich liegen blieb. Anwohner, welche gegen 15.40 Uhr die Unfallgeräusche wahrgenommen hatten, verständigten daraufhin die Polizei. Bei der Überprüfung der Unfallverursacherin stellten die eintreffenden Beamten schnell fest, dass diese Alkohol getrunken hatte. Eine entsprechende Überprüfung ergab dann auch rund 2,4 Promille. Nach Sicherstellung des Führerscheines und der Entnahme einer Blutprobe muss sich die 55-Jährige nun noch in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Citroens, an welchem mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden waren. Zudem musste der zuständige Bauhof eine Ölspur abbinden, welche die Frau bei der Weiterfahrt bis zur Ortsmitte von Wangen verursacht hatte.

