POL-KN: (Singen am Hohentwiel, BAB 81) Zu schnell in der Autobahnabfahrt Singen unterwegs - nach Überschlag Totalschaden an einem Renault Twingo (10.12.2020)

Singen am Hohentwiel, BAB 81, Landkreis Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit dem Überschlag eines Renault Twingos und einem Totalschaden an dem schon älteren Auto ist es am Donnerstagabend auf der Autobahnabfahrt Singen an der Bundesautobahn A 81 gekommen. Ein 21 Jahre junger Fahrer des Twingos war gegen 17.20 Uhr zunächst in Fahrtrichtung Schweiz auf der A 81 unterwegs und wollte diese an der Anschlussstelle Singen verlassen. Hierbei passte der junge Mann seine Geschwindigkeit nicht an den kurvigen Straßenverlauf der Abfahrt an. Der Renault geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 21-Jährige hatte Glück und wurde dabei nicht verletzt. An dem schon älteren Twingo entstand Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Wagens.

