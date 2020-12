Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkene Autofahrerin streift mehrere Fahrzeuge (10.12.2020)

Eine 55-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, in der Neuhauser Straße drei Fahrzeuge beschädigt die am Straßenrand standen. Die Frau fuhr auf der Neuhauser Straße in Richtung Neuhausen ob Eck. Ihren Angaben zufolge hatte sie jemanden auf der Straße laufen sehen und sei dabei erschrocken. Hierbei sei sie mit ihrem Auto zu weit nach rechts gekommen und habe dabei zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos und einen Roller gestreift. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb sie einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von rund einem Promille. Zur Entnahme einer Blutprobe brachten die Polizisten die Frau in ein Krankenhaus. Anschließend wurde ihr Führerschein sichergestellt und sie wurde darüber belehrt, bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren zu dürfen.

