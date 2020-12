Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Raser von Polizei geblitzt (10.12.2020)

Bad DürrheimBad Dürrheim (ots)

Sehr eilig gehabt hat es ein Autofahrer am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Bad Dürrheim. Anstelle der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 100 Km/h war ein Mercedes-Fahrer mit Tempo 158 Km/h in Richtung Donaueschingen unterwegs und dabei von der Polizei gemessen worden. Den Mann muss mit einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld in Höhe von 240 Euro rechnen.

