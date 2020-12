Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ohne Führerschein auf dem Roller unterwegs (08.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Eine Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "An der Schelmengaß" ist einem 60-jährigen Motorrollerfahrer am Dienstag gegen 18.00 Uhr zum Verhängnis geworden. Die Beamten stellten fest, dass der Mann seit 2009 keinen Führerschein mehr hat. Seine Fahrt durfte er nicht mehr fortsetzen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Tobias Schöpf / Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell