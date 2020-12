Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrer übersieht im Kreisverkehr Radfahrerin (09.12.2020)

TuttlingenTuttlingen (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Mittwoch gegen 10 Uhr eine Radfahrerin zugezogen, die im Kreisverkehr Witthohsteige von einem 53-jährigen Autofahrer angefahren wurde. Der Mann hatte die Radfahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr vermutlich aus Unachtsamkeit übersehen und erfasst. Hierbei stürzte sie zu Boden und verletzte sich an beiden Knien. Selbstständig begab sich die Frau zum Arzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

