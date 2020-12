Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln

Landkreis Rottweil) Vorfahrt missachtet (09.12.2020)

L 415 Fluorn-WinzelnL 415 Fluorn-Winzeln (ots)

Sachschaden von rund 40.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf der Kreuzung K 5521 / L 415 ereignet hat. Ein 77-jähriger Autofahrer fuhr auf der Kreisstraße von Hochmössingen kommend in Richtung Fluorn. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines von Fluorn kommenden und in Richtung Oberndorf fahrenden 34-Jährigen. Bei dem Unfall blieben die Verkehrsteilnehmer unverletzt. Das Auto des 34-Jährigen musste jedoch abgeschleppt werden.

