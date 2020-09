POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Polizeidirektion Pirmasens

Zeit: 09.09.2020, 12:40 Uhr Ort: Zweibrücken, Schwalbenstraße SV: Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Dem 49-Jährigen droht in dieser Sache neben einer Geldbuße von 500 EUR auch ein einmonatiges Fahrverbot. Der Betroffene - deutscher Staatsbürger - konnte lediglich einen litauischen Führerschein vorweisen. Dieser wies bei näherer Betrachtung einige Merkmale auf, die eine Echtheitsprüfung beim Landeskriminalamt notwendig machten. Deren Ergebnis steht noch aus. Ob die Umstände, unter denen der 49-Jährige den litauischen Führerschein erworben hat, ihn bei einem etwaigen positiven Ausgang der Echtheitsprüfung berechtigen, in Deutschland ein Kraftfahrzeug zu führen, muss ebenfalls noch geklärt werden. | pizw

