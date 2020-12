Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs (10.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Einen unter Drogen stehenden Autofahrer hat die Polizei am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Schützenstraße kontrolliert. Die Beamten bemerkten bei einem 21-Jährigen Dacia-Fahrer drogenbedingte Auffälligkeiten. Sie unterzogen ihn einem Drogentest, der den Verdacht erhärtete. Der Mann musste sein Auto abstellen und eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell