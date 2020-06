Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200622.12 Glückstadt: Einbruch in Elektrofachgeschäft

Glückstadt (ots)

In der Nacht zum vergangenen Freitag ist es in Glückstadt zu einem Einbruch in einen Elektrofachhandel gekommen. Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen kurz nach 03.00 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Oberlicht Zutritt zu dem Laden in der Große Kremper Straße. Er durchsuchte das Innere und entwendete zwei Laptops im Gesamtwert von etwa 600 Euro. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei rund 200 Euro liegen. Mitsamt seiner Beute verließ der Täter das Objekt, noch bevor der über die Alarmanlage informierte Verantwortliche es erreichte.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

