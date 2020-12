Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kind von Auto erfasst und leicht verletzt (10.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 9-jähriger Junge, der am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Waldstraße unweit des Polizeireviers von einem Auto angefahren worden ist. Eine 51-jährige Skoda Octavia-Fahrerin befuhr die Waldstraße in Richtung Richthofenstraße. Ein Kind rannte hinter einer der Frau entgegenkommenden Fahrzeugkolonne unvermittelt von links nach rechts auf die andere Straßenseite zu seiner dort wartenden Mutter. Dabei prallte er gegen die linke vordere Fahrzeugseite des Skoda und fiel auf die Fahrbahn. Durch den Zusammenprall erlitt das Kind leichte Verletzungen und kam zur weiteren Beobachtung in ein Klinikum. Am Skoda entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Tobias Schöpf / Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell