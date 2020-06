Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Heckscheibe eingeschlagen, um Golfschläger zu stehlen

Schalksmühle (ots)

In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni wurde in Gelstern die Heckscheibe eines grauen Peugeot 407 eingeschlagen und ein Golfschläger aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Halver erbeten.

