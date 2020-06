Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörsendiebstahl angezeigt/Einbruchversuch/Holzbank geklaut/Zeitungen angesteckt

Iserlohn (ots)

Am Samstag, 6. Juni, gegen 12 Uhr, befand sich eine 53-jährige Frau in einem Geschäft am Alten Rathausplatz und erledigte Einkäufe. Als sie an der Kasse die ausgewählten Kleidungsstücke bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Handtasche geöffnet und ihre Geldbörse gestohlen worden war.

Am Samstag, 6. Juni, gegen 2.30 Uhr, stellte ein Hauseigentümer an der Leckingser Straße Beschädigungen an seiner Terrassentür fest. Der/die Täter gelangten jedoch nicht in Hausinnere. Es entstand Sachschaden.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Innerhalb der letzten Woche klauten unbekannte Diebe eine vor einer Haustür an der Langerfeldstraße stehende Holzbank.

Am Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, zündeten unbekannte Täter diverse Zeitungen/Prospekte/Zeitschriften an der Gennaer Straße, unterhalb der dortigen Brücke, an. Die hinzugezogene Polizei löschte den Brand mit eigenen Mitteln. Die Brandermittlungen wurden aufgenommen.

