Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Überfall auf Spielhalle vereitelt

Menden (ots)

Am Freitag, 5. Juni, gegen 23.15 Uhr, befand sich ein unbekannter Mann mit schwarzem Cappy in einer Spielhalle an der Fröndenberger Straße. Augenscheinlich machte er sich einen Eindruck vom Inneren der Spielhalle. Ein zweiter Unbekannter Mann mit hellem Cappy befand sich an der Eingangstür. Als ein 33-jähriger Zeuge sah, dass der Mann mit dem hellen Cappy ein Messer in der Hand hielt, sprach er diesen an. Daraufhin nahmen beide unbekannten Männer Reißaus und flüchten in Richtung Menden Zentrum.

Täterbeschreibung

Unbekannter Täter 1

- männlich - 180 cm - stabil / dick - schwarze Cappy - schwarze Stoffmaske - schwarzes Sweatshirt - graue Jeans - schwarze Schuhe

Unbekannter Täter 2

- männlich - 160 cm - schlank / zierlich - helle Cappy - medizinische Maske - weißes Sweatshirt - blaue Jeans - helle Schuhe

Bewaffnung: Klappmesser Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Männern nimmt die Polizei in Menden (Tel.: 02373-9099-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell