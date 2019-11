Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 14. November 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Rabiate Fußgänger schlugen zu - Polizei bittet um Hinweise - Neu-Isenburg

(aa) Der Fahrer eines weißen Peugeot-Transporters wurde am Mittwochabend in der Rathenaustraße von einer Fußgängergruppe gestoppt und anschließend unvermittelt geschlagen. Gegen 18.50 Uhr gingen in Höhe des Aldi-Marktes vier Männer über die Straße in Richtung Wald. Zwei hielten schließlich den 48-Jährigen an, der daraufhin ausstieg und von beiden Tätern angegriffen wurde. Die Unbekannten waren etwa 1,80 und 1,90 Meter groß. Einer war kräftig gebaut, hatte lockige Haare und trug dunkle Kleidung. Der Kleinere war schmal und hatte kurze Haare. Einer aus der Gruppe (schlank und lange Haare) versuchte noch, die Täter zurückzuhalten. Der Peugeot-Boxer-Fahrer erlitt leichte Blessuren. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Zeugen nach Busunfall gesucht! - Erlensee/Rückingen

(fg) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen, nachdem sieben Insassen bei dem Unfall eines Linienbusses am späten Mittwochnachmittag verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des Busses gegen 17.20 Uhr auf der Landesstraße 3268 von Hanau kommend in Richtung Erlensee unterwegs. Vor einem dortigen Kreisverkehr habe dann ein unbekannter Fahrzeugführer so stark abgebremst, sodass der Buslenker eine Vollbremsung durchführen musste. Hierbei kamen sieben der 28 Businsassen zu Fall und zogen sich Verletzungen zu; sie kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Der Unfallverursacher, zu dem es bisher keine Hinweise gibt, fuhr weiter. Daher sind die Ermittler auf Zeugen angewiesen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Wer sah die Unfallflucht im schwarzen Mercedes? - Hasselroth/Neuenhaßlau

(fg) Auf 3.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht zu Donnerstag an einem in der Laubersbachstraße geparkten Ford verursacht hat. Der Eigentümer hatte seinen schwarzen Fiesta am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt. Als er am Donnerstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, in sein Auto einsteigen wollte, stellte er Schäden an der kompletten Fahrerseite fest. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge, handelt es sich beim verursachenden Auto um einen schwarze Mercedes E-Klasse. Zeugen, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

3. Mehr als 100 Fahrzeuge und Personen überprüft - Bilanz zur Kontrollwoche - Bad Orb/Bad Soden-Salmünster

(fg) Polizeihauptkommissar Andreas Georg zieht eine positive Bilanz zu den intensiven Kontrollaktionen, die er gemeinsam mit weiteren Beamten der Polizeistation Bad Orb, vom 6. bis zum 12. November, durchgeführt hatte. Innerhalb dieser Woche waren sie sowohl mobil als auch stationär im Dienstgebiet unterwegs und führten mit Unterstützung der Direktion Verkehrs- und Sonderdienste Geschwindigkeitskontrollen durch: "Insgesamt haben wir über 100 Fahrzeuge sowie Personen kontrolliert und überprüft. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es gab keine exorbitanten Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der Großteil hielt sich an das Tempolimit." Aufgrund der herbstlich bis winterlichen Straßenverhältnisse suchten die Beamten das Gespräch mit den Verkehrsteilnehmern und teilten diesen mit, wie wichtig es ist, mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs zu sein. Zudem kontrollierten sie die Beleuchtung, die nicht bei allen Fahrzeugführern einwandfrei funktionierte; sie bekamen eine Mängelkarte, mit der sie aufgefordert wurden, den entsprechenden Beleuchtungsfehler beheben zu lassen und ihr Auto anschließend wieder vorzuführen. Ein 30-Jähriger aus Bad Orb, der am Montagnachmittag in der Spessartstraße mit seinem Auto angehalten wurde, konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und hat nun mit einem Ermittlungsverfahren zu rechnen. In der Nacht zu Freitag erfolgten Kontrollen von Spielotheken, Shisha-Bars sowie Gaststätten in Bad Orb und Bad Soden-Salmünster. Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann wurde hierbei vorläufig festgenommen. Für ihn war die Spielzeit am Automaten vorerst beendet. Nachdem er den offenen Geldbetrag in Höhe von 1.400 Euro bezahlt hatte, konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

4. Mann verletzt aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise - Freigericht/Altenmittlau

(aa) Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Körperverletzung, die sich am späten Dienstag, zwischen 23.30 und Mitternacht, in der Industriestraße an der Haustür einer Doppelhaushälfte ereignet haben soll. Der Geschädigte gab an, dass es geklingelt und er daraufhin die Tür geöffnet hätte. Dann wäre er unvermittelt von einer unbekannten Person geschlagen worden, wobei er eine Kopfplatzwunde erlitt und wohl bewusstlos war. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Ermittler bitten nun Zeugen, die etwas in der Straße beobachtet oder gehört haben, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

5. BMW-Fahrer verursacht Unfall - Zeugen gesucht - Gemarkung Maintal/Autobahn 66

(aa) Der Fahrer eines schwarzen BMW verursachte am späten Mittwochabend beim Auffahren auf die Autobahn 66 einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 22.50 Uhr befuhren auf der mittleren und linken Spur ein 31-jähriger Toyota- und ein 40 Jahre alter Mercedes-Fahrer die Autobahn in Richtung Fulda. An der Anschlussstelle Maintal-Dörnigheim fuhr der schwarze 5er auf und zog sofort auf die mittlere Spur. Der Toyota zog nach links, stieß mit dem Mercedes zusammen und streifte noch die Leitplanke. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden von nahezu 10.000 Euro; zu einer Berührung mit dem BMW, an dem HU-Kennzeichen angebracht waren, kam es nicht. Die Unfallfluchtermittler bitten um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 14.11.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

