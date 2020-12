Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Noch heiße Asche setzt Mülltonne sowie einen Holzstapel in Brand (11.12.2020)

SpaichingenSpaichingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, kurz nach 03 Uhr, hat ein Brand einer Mülltonne und eines Holzstapels direkt an einem Wohnhaus in der Hauptstraße die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Spaichingen war das Feuer über die Bio-Mülltonne auf einen Holzstapel und von diesem auf einen Balkon im Erdgeschoss des Wohnhauses übergegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat vermutlich die am Vortag in der Biomülltonne entsorgte und noch nicht vollständig erloschene Asche eines Ofens den Brand verursacht. Der Sachschaden wird momentan auf rund 30.000 Euro geschätzt. Zu dem Brand war die Feuerwehr Spaichingen mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausgerückt. Vorsorglich fuhr eine Rettungswagenbesatzung zusammen mit einem Notarztwagen zu dem Brandort, mussten aber nicht tätig werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Auch die DRK Ortsgruppe Spaichingen befand sich mit drei Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.

