POL-KA: (KA) Ettlingen - Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Ettlingen an der Einmündung Landstraße 562, kurz vor dem Ostportal des Wattkopftunnels, ein Verkehrsunfall nach einem Rotlichtverstoß.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer gegen 15.20 Uhr auf der L 562 in Richtung Ettlingen und wollte an deren Einmündung nach links in die Pforzheimer Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete der 46-Jährige das für ihn geltende Rotlicht. Ein entgegenkommender 70-Jähriger Pkw-Fahrer fuhr zeitgleich bei Grün über die Kreuzung in Fahrtrichtung Busenbach, worauf es zur Kollision zwischen den zwei Fahrzeugen kam. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 7.500 Euro. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es offenbar nicht.

