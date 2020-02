Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich im Stadtteil Neckarau ein Verkehrsunfall, bei dem auch eine Straßenbahn beteiligt war. Ein 43-jähriger Mann war kurz vor acht Uhr mit seinem Seat auf der Neckarauer Straße in Richtung Mannheim-Rheinau unterwegs. In Höhe der Schulstraße wendete er verbotswidrig über den Gleiskörper, um seine Fahrt anschließend wieder stadteinwärts fortzusetzen. Dabei stieß er mit einer von hinten herannahenden, ebenfalls in Richtung Rheinau fahrenden, Straßenbahn zusammen. Hierbei verletzte sich ein 22-jähriger weiblicher Fahrgast der Bahn und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr bis ca. neun Uhr gestört.

