Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Rolls Royce geklaut

OverathOverath (ots)

Zwischen Mittwoch, 17:40 Uhr, und Donnerstag, 06:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Rolls Royce vom Typ Silver Shadow. Der Wagen wurde am Abend aufgrund eines Defekts auf einer Abstellfläche an der Kreuzung Sülztalstraße / Oberselbach geparkt und verschlossen. Als der Besitzer am nächsten Morgen zum Abstellort zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Das amtliche Kennzeichen ist GM-RR50.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell