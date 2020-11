Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Fahrerin wird durch ihren rollenden Pkw verletzt

Bild-Infos

Download

RösrathRösrath (ots)

Gestern (05.11.) hat sich eine Autofahrerin bei einer Rettungsaktion am Bahnübergang auf dem Gerottener Weg leicht verletzt.

Gegen 12:45 Uhr ist eine 62-jährige Rösratherin mit ihrem VW auf dem Gerottener Weg in Richtung Hauptstraße unterwegs gewesen. Aufgrund eines technischen Defektes ist plötzlich der Motor ihres Wagens ausgegangen und ließ sich nicht mehr starten.

Da sie zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Wagen auf den Bahngleisen stand und Sorge hatte, dass in Kürze eine Bahn kommt, ist die Fahrerin ausgestiegen und wollte ihren Wagen von Hand wieder zurück schieben.

Der Wagen machte sich dabei allerdings selbständig und rollte die leicht abschüssige Straße herunter Richtung Bensberger Straße. Bei dem Versuch ihn einzuholen und aufzuhalten, stürzte die Frau und verletzte sich dabei leicht.

Ihr Wagen kam erst zum Stehen, als er auf einer begrünten Mittelinsel vor eine Straßenlaterne und den Mast eines Verkehrszeichens prallte. Die Verletzte wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt.

Am Pkw ist ein Schaden von circa 1.000 entstanden. Der Schaden an der Laterne und am Verkehrszeichen wird auf insgesamt 150 Euro geschätzt. (ct)

Anlage: -1- Foto

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle, PHK Tholl

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell