POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht: Vier Einbrüche in Bergisch Gladbach

Zeugen gesucht: Vier Einbrüche in Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Ein Einbrecher war am Mittwochnachmittag (04.11.) im Stadtteil Sand aktiv. Auf der Herkenrather Straße kam es um 14:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus - der Täter beschädigte ein Fenster und befand sich noch auf dem Grundstück, als der Hausbesitzer eintraf. Schließlich entfernte er sich in Richtung Dombach-Sander Straße.

Wenige Minuten später, um 14:50 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Straße Häuser Dom. Die Bewohner des Hauses befanden sich gerade im Keller, als sie einen lauten Knall vernahmen. Beim Nachschauen ertappten sie den Täter auf frischer Tat im Wohnzimmer. Der Einbrecher flüchtete über ein Fenster in unbekannte Richtung.

Die Parteien konnten den Einbrecher fast identisch beschreiben:

Der Täter soll circa 17-20 Jahre, 170cm-175cm groß und schlank sein. Er trägt kurze schwarze Haare, die zum Tatzeitpunkt zurückgegelt waren. Der Gesuchte verfügt insgesamt über ein südländisches Erscheinungsbild und war mit einer schwarzen, leicht glänzenden Steppjacke, weißen Turnschuhen und blauer Jeans bekleidet.

Weitere Einbrüche ereigneten sich zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 13:00 Uhr, auf der Hauptstraße in Bergisch Gladbach und zwischen Mittwoch (09.09.), 15:00 Uhr, und Mittwoch (04.11.), 15:10 Uhr, auf dem Irlenfelder Weg im Stadtteil Hebborn. Die Täter entwendeten in beiden Fällen Schmuck.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

