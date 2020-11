Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Baumaschinen entwendet

OverathOverath (ots)

Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag (03.11.), 06:35 Uhr, brachen unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Straße An der Sonne im Stadtteil Marialinden zwei Baucontainer und einen Bauwagen auf. Die Täter entwendeten drei hochwertige Baumaschinen und zwei Schubkarren. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Im direkten Umfeld ereigneten sich im selben Tatzeitraum zwei weitere Einbrüche. Ebenso in der Straße An der Sonne öffneten Unbekannte ein Garagentor, entwendeten augenscheinlich jedoch nichts. Auf einem Hof in der Straße Vilshoven wurden indes Hammer und Wandhaken aus einer Scheune entwendet.

Ob die Einbrüche im Zusammmenhang stehen wird derzeit ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

