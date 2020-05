Polizei Mettmann

POL-ME: Verdacht eines illegalen Straßenrennens - Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen - Langenfeld - 2005049

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (10. Mai 2020) hat die Polizei den Führerschein eines 25-jährigen Mercedesfahrers sichergestellt. Dem Solinger wird vorgeworfen, um kurz nach Mitternacht mit seinem Wagen an einem illegalen Straßenrennen in Langenfeld teilgenommen zu haben.

Das war passiert:

Gegen 0:10 Uhr waren Polizeibeamte des Polizeilichen Sonderdienstes in Langenfeld über die Richrather Straße in Richtung Winkelsweg gefahren, als ihnen im Rahmen ihrer Streife ein Motorrad und zwei nachfolgende Autos auffielen. Die Fahrzeuge fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und aufheulenden Motoren über den Winkelsweg in Richtung Hildener Straße. Daraufhin fuhren die Polizeibeamten den drei Fahrzeugen hinterher, bis sie diese an einer roten Ampel an der Einmündung zur Hildener Straße wieder eingeholt hatten. Hierbei konnten die Beamten erkennen, dass es sich bei den beiden Autos um zwei schwarze Mercedes AMG handelte, einer von ihnen mit einem Solinger Kennzeichen. Das Kennzeichen des anderen Mercedes sowie das des Motorrads konnten die Beamten nicht mehr ablesen.

Denn noch bevor die Polizeibeamten ihren Wagen bei den drei Fahrzeugen halten konnten, sprang die Ampel auf Grün und sowohl das Motorrad, als auch die beiden Mercedes fuhren mit Vollgas und quietschenden Reifen weiter. Über eine Strecke von 550 Meter beschleunigten die drei Fahrzeuge dabei bis auf ein Tempo von deutlich über 110 Kilometern pro Stunde. Dabei fuhr der Motorradfahrer kurzzeitig auch nur auf dem Hinterrad und absolvierte damit einen so genannten "Wheelie".

Als die Polizeibeamten daraufhin ihr Blaulicht einschalteten, verringerte der Fahrer des Mercedes mit Solinger Kennzeichen seine Geschwindigkeit deutlich. Er stoppte an der Rotlicht anzeigenden Ampel an der Kreuzung mit der Schneiderstraße. Der Motorradfahrer hingegen fuhr über die rote Ampel und bog in die Schneiderstraße. Sowohl ihn, als auch den Fahrer des zweiten Mercedes, konnten die Polizeibeamten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen in der Nacht nicht mehr antreffen.

Bei dem Fahrer des angehaltenen Mercedes handelte es sich um einen 25 Jahre jungen Mann aus Solingen. Er war gemeinsam mit einem 26-jährigen Beifahrer unterwegs. Die Zwei bestritten die Teilnahme an einem Straßenrennen und gaben zudem an, die beiden anderen Fahrzeugführer nicht zu kennen.

Die Konsequenzen für den 25-Jährigen:

Seine Fahrt endete an Ort und Stelle. Die Polizeibeamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren gegen den jungen Mann ein.

Die Ermittlungen zu den anderen beiden Fahrzeughaltern dauern indes nach wie vor an. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem Motorrad um eine blau-weiße Suzuki gehandelt haben könnte. Zudem sollen sich die beiden Mercedes-Fahrer bereits wenige Minuten zuvor auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Konrad-Zuse-Straße in Baumberg begegnet sein.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht zu Sonntag die Fahrt der drei Fahrzeuge beobachtet oder kennt möglicherweise sogar die beiden bislang unbekannten Fahrzeughalter? Wer hat die beiden Mercedesfahrer auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants beobachtet und dort möglicherweise das Kennzeichen des noch nicht identifizierten Mercedes abgelesen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell