Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Besitzer gesucht: Wem gehört das E-Bike auf dem Foto?

Kleve (ots)

Am 26. März 2020 hat ein Finder ein Fahrrad auf der Polizeiwache in Kleve abgegeben. Er hatte das Rad bei den Fahrradständern eines Supermarktes an der Flutstraße entdeckt, wo es unverschlossen in der Nähe eines dortigen Geldautomaten stand. Es handelt sich dabei um ein rotes Damen-E-Bike der Marke AKA. Bislang konnte kein Besitzer ermittelt werden, die Polizei Kleve fragt daher: Wem gehört das Fahrrad oder wer kann Hinweise zu seiner Herkunft machen? Die Polizei Kleve nimmt Hinweise unter Telefon 02821 5040 entgegen. (cs)

