Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Weitere Diebstähle aus Fahrrad-Einkaufskörben in der Konstanzer Altstadt - Polizei warnt erneut und bittet weiterhin um Zeugenhinweise

KonstanzKonstanz (ots)

Auch in den letzten beiden Wochen ist es vorwiegend im Altstadtbereich von Konstanz immer wieder zu "Handtaschen-Diebstählen" aus Fahrrad-Einkaufskörben gekommen (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4767264 ). Nach wie vor machen sich die noch unbekannten Täter zu Fuß oder mit dem Fahrrad an ihre ausgewählten und Fahrrad fahrenden "Opfer" heran, nutzen deren Unachtsamkeit und klauen Handtaschen oder Rucksäcke aus den hinteren Fahrradkörben heraus. Gelegenheiten für die Täter ergeben sich an Ampeln oder in Bereichen, wo Radler langsam unterwegs sein müssen. In den aus den Körben gestohlenen Taschen finden die Diebe oft Wertsachen wie Mobiltelefone, Bargeld, Ausweispapiere oder ähnliches.

Bei einer zunächst versuchten Tat am Mittwochabend, 02.12., an der Ecke Untere Laube und Schulstraße merkte eine Radfahrerin zunächst ein Zerren hinten an ihrem Fahrradkorb. Zeitgleich fuhr ein unbekannter Radfahrer an ihr vorbei. Möglicherweise war der mutmaßliche Täter da noch nicht erfolgreich - der von der Frau mitgeführte Rucksack war noch im Korb. Dafür war ein Unbekannter, eventuell der gleiche Radler wie zuvor, kurze Zeit später als Dieb erfolgreich, als die Frau gegen 18.30 Uhr plötzlich das Fehlen ihres Rucksacks bemerkte.

Den unbekannten Radfahrer konnte die Bestohlene wie folgt beschreiben: junger Mann, etwa Mitte 20, schlanke schon fast hagere Gestalt, Drei-Tage-Bart, dunkle Jacke, dunkle, umgeschlagene Wollmütze und dunkles Fahrrad.

Personen, die seit Mitte November bis in den Dezember hinein eine entsprechende Tat bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lutherplatz, Tel. 07531 24560, zu melden.

Diebstähle dieser Art lassen sich relativ leicht vermeiden. Die Polizei gibt hierzu folgende Tipps:

- Bewahren Sie keine Wertgegenstände (Handy, Geldbörse, persönliche Papiere etc.) im Fahrradkorb auf

- Tragen Sie Wertgegenstände möglichst am Körper

- Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Fahrradkorb, der vorne am Lenker befestigt ist oder eine verschließbare Satteltasche

- Nutzen Sie einen geschlossenen und/oder verschließbaren Fahrradkorb

- Sichern Sie Taschen etc. im Korb zusätzlich mit Gurt oder Schloss

- Führen Sie z.B. den Henkel der Handtasche zumindest über den Sattel. Beachten Sie aber, dass eine derartige zusätzliche Sicherung auch Gefahren bergen kann: Durch das Reißen an der Tasche kann es zu einem Sturz und möglicherweise zu Verletzungen kommen

- Seien Sie stets aufmerksam unterwegs! Vermeiden Sie Ablenkungen durch Kopf-/Ohrhörer

- Sprechen Sie umstehende Personen zur Hilfeleistungen an

- Rufen Sie im Notfall sofort die Polizei unter 110

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann / Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell