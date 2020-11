Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Diebstähle aus Fahrradkörben - Zeugenaufruf und Warnhinweis (17.11.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

In letzter Zeit häuft sich vor allem im Altstadtbereich die Anzahl der Handtaschen-Diebstähle aus Fahrradkörben. Die Täter sind dabei zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs und nutzen die Unachtsamkeit der Opfer, um ungesicherte Handtaschen oder Rucksäcke aus den hinteren Fahrradkörben zu stehlen.

Günstige Gelegenheiten ergeben sich für die Täter, wenn Radfahrer an Ampeln stehen oder verkehrsbedingt langsam fahren. In den Taschen befinden sich oft Wertsachen wie Mobiltelefone, Bargeld, Ausweispapiere und vieles mehr.

So geschehen am gestrigen Dienstag in drei der Polizei gemeldeten Fällen:

Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Fahrrad durch das Paradies, die Zasius- und Wallgutstraße entlang. Als sie zu Hause ankam, musste sie feststellen, dass ihre Handtasche aus ihrem Fahrradkorb entwendet worden war.

Einer 77-jährigen Frau wurde zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb entwendet, als sie von der Marktstätte in die Eggerstraße fuhr. Den Diebstahl stellte die Frau erst bei Ankunft zuhause fest. Sie hatte auf dem Weg nichts Auffälliges bemerkt.

Gegen 17.00 Uhr fuhr eine 57-jährige Frau die Fahrradstraße von der Petershauser Straße bis zum Kreisverkehr Döbeleplatz entlang. Dort stellte sie den Verlust ihres Rucksacks, welcher sich auf dem Gepäckträger ihres Fahrrads befunden hatte, fest. Am gleichen Abend meldete sich ein ehrlicher Finder und gab den Rucksack bei ihr ab. Allerdings hatte der Dieb das Bargeld entwendet.

Personen, die einer dieser Vorfälle bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lutherplatz, Tel. 07531 24560, zu melden.

Diebstähle dieser Art lassen sich relativ leicht vermeiden. Die Polizei gibt folgende Tipps: - Bewahren Sie keine Wertgegenstände (Handy, Geldbörse, persönliche Papiere etc.) im Fahrradkorb auf

- Tragen Sie Wertgegenstände möglichst am Körper

- Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Fahrradkorb, der vorne am Lenker befestigt ist oder eine verschließbare Satteltasche

- Nutzen Sie einen geschlossenen und/oder verschließbaren Fahrradkorb

- Sichern Sie Taschen etc. im Korb zusätzlich mit Gurt oder Schloss

- Führen Sie z.B. den Henkel der Handtasche zumindest über den Sattel. Beachten Sie aber, dass eine derartige zusätzliche Sicherung auch Gefahren bergen kann: Durch das Reißen an der Tasche kann es zu einem Sturz und möglicherweise zu Verletzungen kommen

- Seien Sie stets aufmerksam unterwegs! Vermeiden Sie Ablenkungen durch Kopf-/Ohrhörer

- Sprechen Sie umstehende Personen zur Hilfeleistungen an

- Rufen Sie im Notfall sofort die Polizei unter 110 an

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell