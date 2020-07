Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Einbrecher klingelt bei der Bundespolizei

Ebersbach (ots)

Da staunten die Beamten der Ebersbacher Bundespolizeidienststelle nicht schlecht. Am 9. Juli 2020 klingelte ein Bürger gegen 11:45 Uhr am Eingangstor. Es war ein Tscheche, der um Einlass bat und gestikulierte, dass es ihm um eine Haftsache geht. Ein Blick in den Fahndungscomputer brachte Licht ins Dunkel. Bei dem 47-Jährigen handelt es sich um einen gesuchten Einbrecher. Das Amtsgericht Zittau hatte bereits im Juli 2016 einen Sitzungshaftbefehl erlassen. Eine Erklärung, warum er sich nach vier Jahren den deutschen Behörden stellt, blieb er den Beamten schuldig. Diese lieferten ihn am Nachmittag in die Justizvollzugsanstalt Görlitz ein.

