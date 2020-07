Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Dieb auf frischer Tat ertappt

Neugersdorf (ots)

Bundes- und Landespolizisten rückten am Abend des 7. Juli 2020 gemeinsam bei einem Tatort in Neugersdorf an. Ein 40-jähriger Tscheche war in ein Wohnhaus eingebrochen und konnte durch Bundespolizisten mit dem Diebesgut um 19:45 Uhr in der Nähe gestellt werden. Einen Ausweis hatte er nicht dabei, aber dafür ein iPhone 4S, Damenschmuck, alte Orden und eine Flasche Topping-Sirup. Die Bewohner bestätigten, dass das Smartphone und der Sirup ihnen gehöre. Ob die anderen Gegenstände aus weiteren Wohnungseinbrüchen stammen, werden die Ermittlungen des Polizeirevier Zittau Oberland ans Tageslicht bringen. Der Tscheche hatte schon mehrere Anzeigen wegen Eigentumsdelikten auf dem Kerbholz und wurde durch die Landespolizei vorläufig festgenommen.

